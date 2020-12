Omwonenden gaan bouwplan in Harderwijk te lijf met eigen artist impressions

Auto ramt stilstaand verkeer in Harderwijk: twee gewonden, hondje gered uit wrak

29 november Een rode Peugeot is gisteravond laat ingereden op twee auto's die stonden te wachten bij stoplichten bij de oprit naar de A28 in Harderwijk. Bij het ongeluk raakten twee inzittenden gewond. De dierenambulance ontfermde zich over een hond, die in een van de wagens zat.