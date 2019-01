Omwonenden schrikken van 30 meter woontoren in Harderwijk

Sinds de publicatie onder andere in de Stentor over de plannen voor zo'n hoog pand, waar de gemeente aan mee wil werken, gonst het in de groepsapps en op straat. Dat er zou worden gebouwd wisten ze, toen ze vier jaar of nog veel korter geleden in het Waterfront kwamen wonen. Maar toen ging het nog om maximaal achttien meter, zeggen Jaco en Nenske Reijgersberg en Hans en Greetje ten Ham. En niet om bijna het dubbele.