Ondernemers in Harderwijk kunnen in coronatijd 5.000 euro lenen van de gemeente

Ondernemers in Harderwijk die door de coronamaatregelen in financiële problemen zitten kunnen bij de gemeente 5.000 euro lenen. Terug te betalen binnen twee jaar.

Als de gemeenteraad ermee instemt wordt een tijdelijk noodfonds ingericht met vooralsnog een miljoen euro. De bedoeling van het fonds is leningen te verstrekken aan Harderwijker ondernemers die niet in aanmerking komen voor een zogeheten Tozo-uitkering, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, en andere financiële tegemoetkomingen van het Rijk.

Volgens de regels van het Rijk zou een lening vanuit het noodfonds in mindering worden gebracht op de uitkering uit zo'n regeling. De lening zou de ondernemer dus geen financieel voordeel opleveren.

Geen reserves

Het noodfonds is bestemd voor ondernemers die in de gemeente Harderwijk wonen. Ze moeten aan kunnen tonen dat voor het voortbestaan van hun bedrijf financiële ondersteuning noodzakelijk is en dat er geen financiële reserves zijn. Verder moet de ondernemer aannemelijk kunnen maken dat de problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

Het voorstel is om op basis van het noodfonds renteloze leningen van maximaal 5.000 euro per ondernemer te verstrekken voor de duur van twee jaar.

Afwijken van de regels

De coronacrisis is volgens het college voldoende aanleiding om af te wijken van het algemene uitgangspunt dat de gemeente geen leningen verstrekt. De gemeenteraad had ook gevraagd om steun voor ondernemers. Eerder was al een coronaloket geopend waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen.

Wethouder Bert van Bijsteren van economische zaken stelt in een persbericht van de gemeente: ‘We doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om ondernemers te ondersteunen. Dat doen we als college graag samen met hen en met de raad. Het noodfonds is een mooie aanvulling op de maatregelen die tot op heden zijn genomen.’’

Het college zegt zich wel te realiseren dat dit een korte termijn maatregel is.

Risico's

Het risico bestaat dat ondernemers het ondanks de lening niet redden of dat ze anderszins niet in staat zijn de lening terug te betalen. Later zal blijken of dat zo is en om welk bedrag het dan gaat. In de boekhouding wordt rekening gehouden met dit risico.

Harderwijk had de provincie gevraagd om voor de helft bij te dragen in het noodfonds van 1.000.000 euro. Gelderland heeft 5.000.000 euro beschikbaar gesteld voor alle gemeenten in de provincie. Harderwijk heeft dan recht op 137.000 euro. De aanvraag daarvoor is ingediend.