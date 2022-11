Onderwijsboulevard Harderwijk niet langer een droom: ‘Hier kun je een leven lang blijven leren’

Histori­sche schepen mijden Harderwijk­se haven wegens torenhoge tarieven: ‘Vreselijk zonde’

Historische schepen laten de passantenhaven aan de Harderwijkse boulevard deze winter links liggen. Reden is de ‘explosieve stijging’ van het liggeld. ,,In Spakenburg betaal ik 300 euro voor de hele winter, in Elburg 700’’, klaagt schipper Niels van de Pol. ,,Maar in Harderwijk bijna 1600 euro. Met zulke prijzen blijft je haven leeg, weg sfeer en weg gezelligheid.’’

12 november