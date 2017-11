Onduidelijkheid over een miljoen euro voor Hanzedagen Harderwijk

In het voorstel om een miljoen euro te reserveren verwijst wethouder Van der Wal naar de gemeente Kampen die dit jaar volgens haar ook ongeveer een miljoen euro heeft bijgedragen aan de organisatie van de Hanzedagen die daar in juni werden gehouden. Dat is opmerkelijk omdat de gemeente Kampen tot nu toe bekend heeft gemaakt dat er vijf ton voor was uitgetrokken en dat er een tekort was van 150.000 euro; een totaalbedrag van 650.000 euro.

Wat is er aan de hand?

In een motie had de gemeenteraad van Harderwijk het college direct na het evenement in Kampen gevraagd 'in kaart te brengen hoeveel kosten er precies gemoeid zijn met de organisatie van de Internationale Hanzedagen in Kampen'. Dat zou als basis moeten dienen voor een voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de editie in 2031, als Harderwijk 800 jaar bestaat.

In het collegevoorstel (vastgesteld op 3 oktober) om de gemeenteraad te vragen een miljoen euro opzij te leggen - zoals vanavond wordt besproken in de commissie beleid algemeen - wordt verwezen naar een bijlage met de 'financiële kaders' van de Hanzedagen 2017 in Kampen. Op dat moment is die bijlage echter nog niet beschikbaar, zo wordt in het voorstel ook opgemerkt.

Geen duidelijkheid

Ook nu is dat nog niet het geval. Volgens Esther Wagteveld, woordvoerster van de gemeente Kampen en projectleider Hanzedagen is er nog geen openbaar overzicht van de uitgaven en inkomsten. Dat komt pas aanstaande dinsdag aan de orde in het college van Kampen. Er is derhalve nog geen duidelijkheid over de kosten die Kampen heeft gemaakt voor de Hanzedagen.

Op de vraag waarop het Harderwijkse college zich dan baseert, erkent wethouder Van der Wal in een reactie per mail dat de cijfers van Kampen nog niet openbaar en beschikbaar zijn. 'De bijlage 4 is er dus nog niet. Zodra deze openbaar is wordt deze nagestuurd', staat in de verklaring.

Tegelijkertijd stelt de wethouder: 'Het klopt dat de gemeente Kampen ongeveer 1 miljoen heeft bijgedragen aan de organisatie van de internationale Hanzedagen 2017.' Een woordvoerder van de gemeente Kampen zou dat hebben aangegeven.

Waarop gebaseerd?