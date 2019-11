Ongeluk op A28 bij Harderwijk zorgt voor flinke vertraging

video Dit is - eindelijk - de kunstenaar van anoniem kunstwerk dat iedereen in Harderwijk kent

10:16 Anoniem en een tikje verloren staat het enorme kunstwerk - een mozaïek in steen van pak ‘m beet tien bij vier - sinds 2017 achterop een parkeerterrein in Harderwijk. Ontworpen en gemaakt in 1964 door - volgens de gemeente - ene ‘heer De Vries’. Maar het gaat om een bijzonder staaltje van wederopbouwkunst, van een kunstenaar van naam. Om zuinig en trots op te zijn.