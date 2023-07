Ongelukskruising Harderwijk pas in 2027 aangepakt, ondanks zes ongelukken en drie ziekenhuisopnamen

Kerkdennen in Ermelo pas in 2050 omvormen tot woonwijk? Raad wil er meer vaart achter zetten

Dat Kerkdennen in Ermelo op den duur een woonwijk wordt, staat inmiddels vast. Vorig jaar zette de gemeenteraad een stip aan de horizon: de transformatie van bedrijventerrein naar wonen moet uiterlijk in 2050 een feit zijn. Maar 2050 is nog ver weg. Eigenlijk té ver, vinden de coalitiepartijen. Daarom wordt bekeken of het sneller kan.