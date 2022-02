Onkruid wil van Harderwijk weer de onbetwiste festivalhoofdstad van de regio maken

Werkgevers melden zich bij hotel voor arbeidsmi­gran­ten in Harderwijk

De 150 arbeidsmigranten die in het nog te bouwen hotel in Harderwijk gaan wonen, zullen naar verwachting allemaal werkzaam zijn in deze gemeente, of in de naastgelegen gemeenten. Inmiddels hebben zich een kleine tien bedrijven in Harderwijk gemeld die gebruik willen maken van de nieuwe huisvesting voor hun werknemers.

