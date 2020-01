Onrust in buurt Harderwijk: ‘Bewoners bang dat pedofiel weer de fout in gaat’

Ongeluk zorgde voor flinke vertraging op A28 bij Nunspeet

6 januari Verkeer op de A28 van Amersfoort naar Zwolle had aan het begin van de avond ruim een uur vertraging. Dat meldde de ANWB. De oorzaak was een ongeval tussen Harderwijk en Nunspeet. Het advies was omrijden richting Apeldoorn via de A1 en A50.