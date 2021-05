Onrust over arbeidsmigrantenhotel Harderwijk/Ermelo: ‘zoek een andere plek, op bedrijventerrein Lorentz’

De omwonenden laten zich vertegenwoordigen door Stichting Doeh in Ermelo, die een brief heeft gestuurd naar alle raadsleden in Harderwijk en naar wethouder Jeroen de Jong. In de brief vragen ze onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het arbeidsmigrantenhotel te bouwen op of bij het bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk, in plaats van aan de Goede Reede. Projectontwikkelaars WeLiving en 3Renting willen hier een huisvesting voor 150 arbeidsmigranten bouwen, die in de regio Ermelo en Harderwijk werken.