Ontgravingsfoutje van Boskalis

Harderwijkse voorkomt diefstal moeders e-bike: 'Ze kan echt niet zonder die fiets'

16:57 Wat doe je als je vanaf de galerij van een flat ziet dat iemand e-bike van je moeder probeert te stelen? Schreeuwen, was het eerste wat in het hoofd van Amber Pasman op kwam. Het bleek afgelopen vrijdag genoeg om een brutale dief af te schrikken, maar de Harderwijkse is er niet gerust op. ,,Mensen, pas op met je elektrische fiets.''