Ontspoord op de Hoofdweg in Harderwijk?

Ineens liggen ze er, in de middenberm van de Hoofdweg in Harderwijk; twee spoorstaven van elk een meter of vier lang.

Aan het gras dat er omheen aan het groeien is liggen ze er al een tijdje, keurig straks naast elkaar. Met witte krijtverf is er op geschreven. De meeste heldere aanwijzing is het herhaald aangebrachte woord ‘Strukton' en ze zijn kennelijk bestemd voor ene Tonny Spijker.

Werkzaamheden aan het spoor

‘Het is niet meer dan het is', meldt een woordvoerder van de gemeente na een vraag van de Stentor naar de bedoeling hiervan. ‘Twee ijzeren spoordelen die gebruikt gaan worden voor werkzaamheden aan het spoor.’ Wanneer dat gaat gebeuren is niet zo eentweedrie bekend bij de gemeente.

De 'passtukjes' liggen klaar. Op de achtergrond de spoorwegovergang. © Teake Dijkstra

Of er een Tonny is wordt niet duidelijk maar bij Strukton kunnen ze wel iets meer zeggen. Het bedrijf verzorgt onder andere het onderhoud aan het spoorwegnet in opdracht van ProRail.

Vervangen

Volgens een woordvoerder liggen de twee stukken rail klaar in verband met regulier, preventief onderhoud, uitte voeren in week 33, oftewel de tweede week van augustus. Het gaat hier om ‘passtukjes', die worden gebruikt om stukjes spoor te vervangen waarvan de conditie minder aan het worden is.

Dat is gebleken bij een van de regelmatige controles van het spoor die onder andere met meettreinen worden uitgevoerd, aldus de woordvoerder. ‘Er is dus niets bijzonders aan de hand.’ Als het nodig is worden preventief stukken spoor vervangen, ‘dus voordat er een probleem ontstaat.’