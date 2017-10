Ook de Veldkampkerk in Harderwijk verkocht

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente in Harderwijk heeft bekend gemaakt dat er overeenstemming is over de verkoop van het kerkgebouw en de omliggende grond aan een projectontwikkelaar. De overdracht zou halverwege volgend jaar plaats moeten vinden. Een en ander is nog afhankelijk van de vraag of de gemeente medewerking wil verlenen aan de plannen van de ontwikkelaar.