Ook de Wortels krijgen een straatnaam in ‘visserijbuurt’ Harderwijk

De Wortels mochten niet ontbreken in het nieuw te bouwen deel van het Waterfront in Harderwijk, vond de vissersfamilie Foppen. De in Harderwijk nog altijd bekende bijnaam is daarom alsnog opgenomen in de toekomstige straatnamen als het Evert Wortelplein.