Ook Dolfinarium Harderwijk gebruikt Flipper niet meer als surfplank

Ook op Kakelhoeve in Hierden blijven de kippen voorlopig binnen

11 februari Ze keken de regels er nog maar eens op na. En daaruit bleek dat de 240 kippen van de Kakelhoeve in Hierden officieel nog best naar buiten mogen. Maar eigenaresse Joanne Olofsen neemt geen enkel risico. De dames blijven in hun speciale caravan. ,,We hebben veel kippen- en eendenbedrijven in onze omgeving. Je wilt niet dat de dieren van de buurman ziek worden, omdat jij onvoorzichtig bent.’’