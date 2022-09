Ook Harderwijk haalt omgekeerde vlaggen neer langs openbare weg

Met video Pianist Iris Hond uit Harderwijk: ‘Er is een beeld van mij gevormd dat niet verder af kan staan van wie ik ben’

Pianist Iris Hond (35) groeit op in Harderwijk en Nunspeet. Later laat ze de Veluwe achter zich om haar droom na te jagen en dat brengt haar zelfs tot in Amerika. Maar makkelijk gaat het zeker niet: er is hoge druk, er zijn mediastormen. Het beeld dat mensen van haar hebben, strookt volgens haar niet met wie ze echt is. ,,Ik zou het fijn vinden als het realistischer was.”

21 augustus