Ook Harderwijk kan zorgcliënten mogelijk therapeutisch badwater bieden

Bij de vernieuwing van zwembad De Sypel in Harderwijk wordt al wel rekening gehouden met ‘alle mogelijke medisch-therapeutische aanpassingen’, maar het kan niet worden gezien als vervanging voor de sluitende therapiebaden bij instellingen ’s Heeren Loo in Ermelo en Philadelphia in Vierhouten.

De gemeente Harderwijk meldt dat in reactie op vragen van de Stentor. ‘Alle therapeutische voorzieningen die mogelijk zijn in een gemeentelijk zwembad zijn toegepast', aldus een woordvoerder. ‘Dit is al in het voorontwerp besproken met de klankbordgroep.’ Zo krijgt het doelgroepenbad onder andere een verstelbare bodem, een tillift en een hellingbaan voor rolstoelen.

Extra kosten

De ChristenUnie in Harderwijk pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheid om bij de ingrijpende verbouwing van het binnenbad tegemoet te komen aan de mensen die de dupe zijn van de sluiting van de zwembaden bij de zorginstellingen. Bart Jonkman heeft burgemeester en wethouders gevraagd wat daar precies voor nodig is, wat de kosten daarvan zijn en of het Rijk daar mogelijk aan bij zou kunnen dragen.

Binnen de nieuwbouw van het gemeentelijk zwembad zijn volgens de reactie van de gemeente echter niet meer aanpassingen mogelijk. Er is rekening gehouden met groepsgebruik en niet met individuele zorgbehandelingen. 'Het is dan ook geen vervanging van de medische baden in Ermelo en Vierhouten.’

Kort geleden

Bij het opstellen van de plannen hoefde daar ook geen rekening te worden gehouden, aldus de woordvoerder. ‘Pas kort geleden is bekend geworden dat deze andere voorzieningen zouden gaan sluiten.’

Jonkman komt met zijn vragen naar aanleiding van de onrust onder zorgcliënten en hun ouders en verzorgers. Eerder werden ook al de zwembaden van astmacentrum Salem in Ermelo en bij dagcentrum De Schutse in Harderwijk gesloten. Het zijn dure voorzieningen om in stand te houden terwijl de instellingen het geld hard nodig hebben voor andere (zorg)zaken.

Petitie

Bijna 2700 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend waarin ministerie Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gevraagd geld specifiek te ‘oormerken’ voor therapiebaden bij zorginstellingen op de Veluwe. De petitie ging zaterdag van start op initiatief van de Harderwijkse Irma Jannink. Ze hoopt op 10.000 handtekeningen.

Tot voor kort zwom ze met haar verstandelijk beperkte dochter Jos Sophie (28) bij 's Heeren Loo. Dat bad ging eind vorig jaar dicht. Ze weken uit naar Philadelphia, maar dat bad sluit op 1 mei de deuren.

Wiltsangh

De Nunspeetse wethouder Mark van de Bunte heeft mede naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie in die gemeente al een gesprek toegezegd over het doelgroepenbad bij de nieuwbouw van zwembad De Wiltsangh. In afwachting daarvan wil hij een tijdelijke oplossing in zwembad De Brake.