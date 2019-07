Ook tekening van Tamara Wieberdink van Landstede Harderwijk in Rembrandttentoonstelling

Einde aan langslepen­de twist: Dolfinari­um mocht Nederland­se orka Morgan verhuizen naar Tenerife

10 juli De verhuizing van orka Morgan van het Dolfinarium in Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife was niet in strijd met gemaakte afspraken. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft dus juist gehandeld toen hij in 2011 toestemming gaf om het dier over te brengen naar Spanje. Dat heeft de Raad van State (RvS) vandaag bepaald.