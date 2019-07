Ook voor asielzoekerskinderen in Harderwijk duurt de zomervakantie lang

Het Wolkentheater reist deze zomer langs 23 asielzoekerscentra in Nederland, om kinderen te vermaken met een voorstelling. Maandag gebeurde dat in Harderwijk en in Apeldoorn. ,,Ik heb zelf in een asielzoekerscentrum gewoond in de jaren 90, toen ik uit Joegoslavië was gevlucht, dus ik weet hoe weinig afleiding er kan zijn op zo'n AZC,’’ zegt directeur Adrijan Siniša Rakić van het Wolkentheater. ,,Daarom heb ik 25 jaar geleden Stichting Wolkentheater opgericht. We doen elke zomer een tournee langs zo veel mogelijk AZC’s en in november en december doen we het nog een keer met een Sinterklaasvoorstelling. Om de saaie dagen te onderbreken. Asielzoekerskinderen zijn niks anders dan Nederlandse kinderen.’’