Op de Veluwe valt bowlen ook zonder bier en bitterballen in de smaak: ‘Maar ik maak me wel zorgen over de kinderfeestjes’

Bij Zero55 zoeven de elektrische karts ook deze doordeweekse middag over de baan. Het amusementscenter in in Apeldoorn-Zuid is ‘gewoon’ open. ,,Eigenlijk is er van de week voor ons niet zoveel veranderd”, zegt manager Peter Plantenga. ,,Alleen het horecagedeelte hebben we moeten sluiten. Voor de rest kun je nog steeds voor maximaal vier personen reserveren en mogen we per afzonderlijke ruimte maximaal dertig mensen toelaten.”