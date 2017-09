Op Koers geeft vastgelopen leerlingen een nieuwe kans

Leerlingen die (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn en vastlopen in het regulier, speciaal of Leonardo onderwijs krijgen bij Op Koers een nieuwe kans. Het traject wordt financieel ondersteund door alle Harderwijkse basisscholen en de gemeente Harderwijk.

Linda Santhuizen, leerkracht Leonardo onderwijs bij Het Kompas, werkt nu zeven jaar met hoogbegaafde leerlingen, maar zag dat veel kinderen vastlopen. ,,Ondanks fulltime hoogbegaafd onderwijs zag ik steeds meer leer- en gedragsproblemen. Deze kinderen weten zich ook binnen Leonardo niet te redden."

Vanuit die constatering ging ze aan het denken, bijgestaan door psycholoog Hanneke van Dasler. De grote vraag: hoe helpen we deze kinderen op weg, zodat het geen zogenoemde 'thuiszitters' worden. Op Koers is het resultaat. Een groep waar kinderen aan nader onderzoek worden onderworpen om de belemmeringen die zij ervaren in kaart te brengen.

Gereedschapskist

Van Dasler: ,,In potentie is bij ieder kind een bepaald talent aanwezig. Hoogbegaafde kinderen worden geboren met een volle gereedschapskist, maar ze weten niet altijd hoe ze die moeten gebruiken. Bij Op Koers willen we deze leerlingen laten ontdekken wat ze hebben en ze dan leren het te benutten."

Volgens de psycholoog zijn er veel ouders met een 'onderbuikgevoel' dat er meer in hun kind zit dan er op school uitkomt. Dit zijn juist de kinderen die mogelijk baat hebben bij Op Koers. Via de intern begeleider van de school waar de leerling heen gaat, is aanmelding voor het traject mogelijk. Dan volgt er een selectie-intake om een beter beeld te krijgen van het kind.

Hoogbegaafdheid

,,De extra problematiek komt vaak voort uit hoogbegaafdheid", weet Op Koers-leerkracht Jantine van Heusden. ,,Hoogbegaafde kinderen leren niet door vallen en opstaan zoals andere kinderen. Via omwegen lossen ze dingen op. Door te observeren, niet door te oefenen en opnieuw te doen. Ze begrijpen de wereld om hen heen soms niet en voelen zichzelf ook onbegrepen. Dit kan zich zo opstapelen dat er leer- en gedragsproblemen ontstaan."

Van Hasler legt het probleemgedrag uit met matroesjka-poppetjes. Een poppetje van gemiddelde grootte verbeeldt het kind, een kleiner exemplaar ervoor de belemmering die het kind ervaart. Daarvoor plaatst ze een iets grotere matroesjka. ,,Dat is het gedrag dat de leerling vertoont om zijn of haar beperking te verbloemen. Hoe meer last het kind van de beperking krijgt, hoe overheersender het gedrag wordt", legt ze uit terwijl ze het grootste poppetje vooraan het rijtje zet.