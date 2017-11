Op naar de gewenste dijkdoorbraak bij de boulevard van Harderwijk

On­der­wijs­in­spec­tie blijft kritisch op Landstede

4:00 Mbo-school Landstede heeft nog steeds onvoldoende grip op de kwaliteit. Dat zegt de onderwijsinspectie in een onlangs verschenen rapport op basis van een onderzoek bij vier (van de 95) opleidingen. Het oordeel betekent niet dat het onderwijs niet deugt. Het gaat vooral om de manier waarop Landstede de kwaliteit van de opleidingen en de examens in beeld heeft en kan garanderen, de zogenoemde kwaliteitsborging. Het is de vierde keer op rij dat de inspectie dit constateert.