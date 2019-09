Op weg naar ‘spraakmakende’ bouw in Harderwijk

Vakantie­park Dennenhoek in Hierden vindt dwangsom bewoonde chalets misplaatst

10 september Vakantiepark Dennenhoek in Hierden vindt het geen stijl dat de gemeente Harderwijk een dwangsom van 15.000 euro heeft opgelegd, omdat de beheerder vier chalets voor arbeidsmigranten op een andere plek in het park had gezet.