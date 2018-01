Opbouw bastion Vissershaven Harderwijk is rond

Uiteindelijk is Gelderland dan toch met ruim 80.000 euro aan subsidie voor het functioneel gebruik van erfgoed over de brug gekomen. Een zelfde bedrag komt uit de pot grondexploitatie Waterfront. De enige provinciale voorwaarde is dat het gehele project voor 1 juli van dit jaar afgerond moet zijn. Dat lijkt geen probleem want ondertussen is het definitieve ontwerp voor de opbouw vastgesteld.

Zeetoren

Op het verdedigingsbolwerk dat afgelopen herfst al is gerestaureerd komen aan drie kanten op te metselen muren van ongeveer een meter hoog. Om het onderscheid tussen oud en nieuw duidelijk te maken krijgen ze een andere kleur plus steentextuur. De in het bastion ingekapselde zeetoren behoudt zijn verschillende hoogtes. De contouren van deze voormalige geschutstoren zullen ook in de straat aangebracht worden.

Aan de landzijde geven enkele traptreden toegang tot de lager gelegen - in de woorden van Maarten Wispelwey - markante bezienswaardigheid in het hedendaagse Waterfront. Overigens moest de regioarcheoloog afgelopen september tot zijn verbijstering constateren dat een oorspronkelijk zes meter lang muurgedeelte langs de nieuwe Dolfinariumbrug door een ingehuurde groep werklieden was verwijderd.

Enthousiast

Nu reageert Maarten Wispelwey enthousiast. ,,Allereerst is het fantastisch dat die provinciale subsidie toch nog is rondgekomen. Ik ben verguld met het uiteindelijke ontwerp voor de opbouw dat aan mijn wensen tegemoetkomt. Prachtig ook die speelse verspringingen en het verschillende materiaalgebruik. Heerlijk dat ze het de komende maanden gaan afmaken.''

De regioarcheoloog is wel benieuwd op welke wijze inwoners en toeristen tekst en uitleg krijgen over de historische landmark. ,,Je hebt natuurlijk wel het een en ander uit te leggen. Ik hoop dat de verantwoordelijken goed nadenken over de informatievoorziening.''