Opgejaagd en schuw als een wolf: iedereen zoekt mee naar op drift geslagen Mave na dreunen op de hei

Gooit Harderwijk 1,5 miljoen euro bij het restafval? Dat ligt aan de inwoners

De proef met de bovengrondse pmd-containers bij acht winkelcentra in Harderwijk kost de gemeente - naar schatting - bijna anderhalf miljoen euro. Dat is 8,5 tot 11,5 keer zoveel als twee alternatieve ideeën die zijn bekeken, met pmd-zakken of kliko's op 1100 adressen in Hierden en het buitengebied.

24 oktober