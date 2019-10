Ophaalbrug Harderwijk blijft een week open staan

Einde aan gekibbel over dassenpas­sa­ge Harderwijk in Ermelo

21 oktober Aan het gekibbel over het wel of niet versmallen van de Zeeweg in het buitengebied van Ermelo om de das veiliger te laten oversteken is een einde gekomen. Op korte termijn wordt de weg op twee plaatsen versmald naar 3,5 meter.