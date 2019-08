Ophaalbrug Harderwijk weer open, eh, dicht

Verkeer Waterfront vraagt nieuwe regels: eenrich­tings­ver­keer en busstation

14 augustus De verkeersborden staan er al, nog afgeplakt met zwart tape; net als in de historische binnenstad geldt in een aantal straten in het Waterfront straks eenrichtingsverkeer. In een serie besluiten regelt de gemeente de nieuwe verkeerssituatie in de woonwijk en aan weerszijden van de N302.