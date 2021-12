Ophaalbrug keert pas eind 2022 terug in Harderwijkse Vissershaven: ‘Dit gaat ons keihard knaken kosten’

update Rottende ophaalbrug Harderwijk houdt ook politici bezig: ‘Nieuwe brug graag in zelfde stijl’

Dat de houten ophaalbrug bij de Vissershaven in Harderwijk vervangen moet worden, vinden ze begrijpelijk. Maar raadsleden willen dat een nieuwe brug dezelfde authentieke uitstraling krijgt en is daarom in de pen geklommen. Over twee weken wordt het bruggetje al afgesloten.

9 augustus