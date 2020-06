Oplossing voor ‘iconische woontoren’ in Waterfront Harderwijk lijkt nog ver weg

Verdachte van brute woningover­val op bejaard echtpaar en kleindoch­ter in Ermelo langer vast

19 juni De man die ervan wordt verdacht een brute woningoverval te hebben gepleegd in Ermelo op 8 februari, mag zijn cel niet verlaten. De advocaat van de 22-jarige Justin H. uit Harderwijk vroeg daar vrijdag om in de Zutphense rechtbank. De officier van justitie kon dat niet waarderen. ,,Een van de slachtoffers is 92 jaar oud. Ik werd gewoon niet goed toen ik de foto’s van dat mannetje zag’’, zei zij daarover.