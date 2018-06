Opnieuw miljoenenverlies voor Dolfinarium in Harderwijk

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft in 2016 opnieuw rode cijfers geschreven. Het jaar werd afgesloten met een verlies van ruim 2,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de meest recente jaarcijfers.

Het zeezoogdierenpark verkeert in een crisis. Afgelopen december bleek dat het Dolfinarium in 2015 een verlies van bijna vier miljoen euro moest slikken. Ook 2013 en 2014 werden afgesloten met rode cijfers: -3 en -1,2 miljoen euro.

Om het verlies op te vangen, werd een beroep gedaan op het eigen vermogen. Dat daalde in 2016 van 4,3 miljoen naar 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft het Dolfinarium het mes gezet in het personeelsbestand. Het aantal fte's is in een jaar tijd omlaag gebracht van 173 naar 117, waarmee het zeezoogdierenpark ruim 1,7 miljoen euro bespaarde.

Tij keren

Of het Dolfinarium het tij in 2017 heeft weten te keren, is onduidelijk. De financiële resultaten van dat jaar zijn nog niet openbaar gemaakt. Het zeezoogdierenpark weigert bovendien inzage te geven in de bezoekersaantallen, waardoor het lastig is om inzicht te krijgen in de prestaties.

Gegevens over het aantal verkochte parkeerkaarten, die afgelopen januari door de gemeente Harderwijk aan deze krant zijn verstrekt, doen echter het ergste vrezen. Vorig jaar werden ruim 5.000 minder dagkaarten verkocht dan in 2016. Dat lijkt erop te wijzen dat de dalende trend zich voortzet.

Rambam

Het Dolfinarium zit in de hoek waar de klappen vallen. Sinds de uitzending van Rambam, waarin het park werd beschuldigd van circuspraktijken, is de storm niet meer gaan liggen. Dierenorganisaties nemen het Dolfinarium onophoudelijk onder vuur. Een recent voorbeeld is de oproep aan basisscholen om niet langer schoolreisjes naar Harderwijk te organiseren.

Dat wordt ook onderkend door directeur Bert van de Hoef. In het jaarverslag schrijft hij dat het park hinder ondervindt van de toename van dierenactivisme. Ook concurrentie van Wildlands Emmen en Ouwehands Dierenpark speelt het Dolfinarium volgens hem parten.

Waterpark