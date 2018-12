Opruimen drijfmest bij centrale Harderwijk grotendeels gereed

Van de circa twee miljoen liter verspreidde drijfmest is vrijdagmiddag nog maar een klein gedeelte te vinden op het terrein van de biocentrale op industrieterrein Lorentz in Harderwijk. Dat meldt het verantwoordelijke Waterschap Vallei en Veluwe vrijdagmorgen.

Dinsdagmiddag ontstond een lekkage in een navergistingssilo, nadat er deze maand net was begonnen met een proefperiode. Miljoenen liters drijfmest verspreidde zich over het grote bedrijfsterrein, waar ook de waterzuivering Harderwijk is gevestigd. Het gevolg was met name op dinsdagmiddag- en avond een enorme stankoverlast in de omgeving. Een gezondheidsrisico is er niet geweest.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft daarop verschillende externe aannemers ingehuurd om de troep op te ruimen. Die grote klus is nu bijna geklaard, meldt woordvoerder Bernoe Meier: ,,We verwachten dat we aan het eind van de middag het grootste deel weg hebben. Dan gaat het met name om de grotere vlakken. De kleinere hoekjes zijn wat lastiger te bereiken en daar zijn we wat langer mee bezig. Ik durf niet te zeggen hoe lang nog.”

Schoonmaak

Meier schat in dat vrijdagmiddag zo’n 90 procent van alle drijfmest is verwijderd. ,,Daarmee wordt de overlast, en dan bedoel ik met name de stank, tot een minimum beperkt. Naast het opruimen van de mest gaan we het terrein natuurlijk ook nog goed schoonmaken.”