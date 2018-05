Oranje-internationals vermaken Harderwijkse jeugd

,,De wedstrijd tegen Team Veluwe vond ik heel leuk. Er was veel en fanatiek publiek. Zo maken we het niet vaak mee’’, zegt de speler van PKC, die al vanaf 2011 bij Oranje zit. ,,De sfeer was geweldig en dat maakt zo’n wedstrijd al een stuk leuker. Dan is het aan ons en aan Team Veluwe om een goed niveau neer te zetten en dat is aardig gelukt. De tour is bedoeld om het publiek te vermaken en te laten zien wat wij doen: een spel spelen dat nog niet gedaan is. Verdedigend snel de ballen onderscheppen en in de aanval de bal veel rond laten gaan. Team Veluwe is hoofdklasse-niveau, die jongens en meiden kunnen goed korfballen en dat helpt ook mee.’’