Orka Morgan mocht verhuizen naar Tenerife, oordeelt Raad van State

De verhuizing van orka Morgan van het Dolfinarium in Harderwijk naar Loro Parque op Tenerife was niet in strijd met gemaakte afspraken. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft dus juist gehandeld toen hij in 2011 toestemming gaf om het dier over te brengen naar Spanje. Dat heeft de Raad van State (RvS) vandaag bepaald.

De Free Morgan Foundation wilde dat het zogeheten EG-certificaat, waarin de toestemming voor de verhuizing was geregeld, nietig werd verklaard. De actiegroep claimt dat de orka onder valse voorwendselen naar Tenerife is verplaatst. Het dier is vorig jaar september bevallen van een kalf. Volgens de Free Morgan Foundation is dat in strijd met de afspraken. De orka zou namelijk alleen worden gebruikt onderzoek en educatie.

De Raad van State gaat hier niet in mee. Volgens de hoogste rechter sluit het één het ander niet uit. De toestemming voor onderzoek en onderwijs staat er niet aan in de weg dat orka later drachtig raakt, aldus de RvS. Ook het feit dat Morgan door het Spaanse dierenpark wordt ingezet voor commerciële doeleinden, is niet strijdig met gemaakte afspraken. Het dier kan prima meedoen aan voorstellingen en tegelijkertijd worden gebruikt voor onderzoek en educatie, aldus de rechter.

