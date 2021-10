Orka Morgan ondanks voorwaarden tóch in shows dierenpretpark Tenerife: ‘Had echt niet gemoeten’

Raad van State: Orka mocht van Harderwijk naar Tenerife

6 september De toestemming die het Dolfinarium in Harderwijk in 2011 kreeg om orka Morgan naar Tenerife over te brengen, was terecht. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De toenmalige staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken) had groen licht gegeven om de orka te verhuizen naar een groter bassin in het Loro Parque, maar Stichting Dolphinmotion en Stichting Sea First wilden dat Morgan werd teruggezet in de natuur.