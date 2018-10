Oude Harderwijkse ijsbaan bijna onder de slopershamer

video Buitenkans­jes op NVM-huizendag: deze staan al 6 maanden te koop

5 oktober We leven in tijden van een ‘verkopersmarkt’ volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat betekent dat in het afgelopen kwartaal gemiddeld in 45 dagen een woning van eigenaar wisselde. Maar volgens de cijfers van NVM staat echter 44% van het totale huizenbestand langer dan 6 maanden te koop. We bekeken drie van die woningen en vroegen ons in aanloop naar de NVM Open Huizendag af: Waarom koopt niemand deze huizen?