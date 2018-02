Oude snijkamer Harderwijk verandert in Marius van Dokkum museum

De restauratie van het Hortusgebouw in de binnenstad van Harderwijk vordert snel. Eind mei opent hier het Marius van Dokkum museum, met de schilderijen van de kunstenaar die in Ugchelen woont.

Het museum komt in het gebouw dat vroeger bij de Universiteit van Harderwijk hoorde en bekend staat als De Snijkamer. Bouwvakkers van bouwbedrijf Van Norel zijn druk bezig met de aanleg van een lift in het pand, want het museum moet straks ook toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Lichte zalen

Het zeventiende-eeuwse gebouw was tot voor kort vrij moeilijk toegankelijk, met overal smalle doorgangen, wenteltrappen en een kelder met een laag plafond. De bouwers maken er een pand van dat straks ruime en lichte zalen heeft, waar de schilderijen van Marius van Dokkum geëxposeerd worden.

De zolderverdieping wordt atelier en werkruimte voor de kunstenaar, die daar gaat werken aan een metersbreed schilderij. Publiek kan hem vragen stellen terwijl hij aan het werk is. De karakteristieke dakbalken in de zolder blijven goed zichtbaar. Het dak is inmiddels geïsoleerd.

De muren van het Academiegebouw zijn bepleisterd en geel en lichtgroen geverfd en geven het interieur een lichtere uitstraling dan vroeger. Met name de kelder is stevig aangepakt en voorzien van dikke isolatieplaten, om te voorkomen dat het vocht daar door de muren heen sijpelt, zoals in het verleden het geval was. Vloerverwarming zorgt dat het hele gebouw warm gestookt kan worden en droog blijft. In een zijvleugel van het pand komt een afdeling voor kinderen, waar tekeningen getoond worden uit de kinderboeken van Marius van Dokkum over Ome Jan.

Kachel

In de muren zijn nog historische details te zien, zoals een boogvormige uitsparing voor een kachel en een schouw met een oven. De antieke wenteltrap blijft in functie, maar er komt ook een nieuwe trap in het gebouw en een glazen lift.

,,De verbouwing verloopt naar wens’’, zegt directeur Corien van der Meulen van het Stadsmuseum Harderwijk als ze een kleine rondleiding geeft. ,,De oudste deur van het pand wordt momenteel elders gerestaureerd en komt te staan op zolder in het atelier. In de kelder, waar vroeger de snijkamer van de universiteit was, gaan we uitleg geven over de geschiedenis van dit bijzonder gebouw. Dat doen we aan de hand van het schilderij De Anatomische Les van Marius van Dokkum.’’