Oude vesting Harderwijk zichtbaar in bijzondere watertafel

video 'Brandje' bij palingroker Van den Berg: maand dicht en tonnen schade

10:36 Het was 'een brandje van niks', zondagmiddag bij Palingrokerij en Vishandel Dries van den Berg in Harderwijk. Maar wel eentje met grote gevolgen, zo blijkt een dag later. Door rook en roet loopt de schade in de tonnen. Erger nog: de zaak moet minstens een maand dicht. ,,De timing kon absoluut niet slechter".