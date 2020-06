Ouders en kinderen willen een trapveldje in het Waterfront in Harderwijk

‘Fantasie­lo­ze lul’ sloopt Koning Eenoog in Harderwijk

11 juni Ze wisten dat het kon gebeuren, maar toch zijn ze razend: de anonieme makers van het kunstwerk In het land der blinden op de Vergeten Sokkel in Harderwijk. Het beeld is woensdag hardhandig van zijn sokkel getrokken. ,,We wilden prikkelen, kennelijk is dat gelukt.”