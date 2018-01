Ouderwets hozen bij hoog water in Hoogstraat

Zandzakken voor de deur! Bewoners van de Hoogstraat beleefden in de nacht van dinsdag op woensdag benauwde momenten toen een leidingbreuk hun weg veranderde in een kolkende rivier. Uiteindelijk vielen de gevolgen mee. ,,Maar eng was het wel".

Ze is nog maar zes maanden eigenaar van restaurant La Cubanita, maar zelden moest Nancy Portius harder werken dan deze nacht. ,,Onze kelder liep onder. Met vier man zijn we urenlang met emmertjes in de weer geweest. Ouderwets hozen. Aan de voorkant kwam ook water de zaak binnen. Dat hebben we met poetsrollen - tork rollen noemen we die in de horeca - kunnen tegenhouden en buiten zijn zandzakken gelegd. Gelukkig bleef onze voorraadkelder gespaard. Al met al valt de schade mee. We zijn gewoon open."

Lees ook Leidingbreuk zet deel binnenstad Harderwijk urenlang onder water Lees meer

Watermassa

Portius is wel degene die de meeste overlast beleefde van de watermassa. De breuk ontstond om 23.15 uur pal bij haar voor de deur en stroomde via haar gevel de aflopende Kromhoutsteeg in richting de Vischmarkt. Volgens waterbedrijf Vitens ging het om een 'spontane breuk'. 26 adressen hadden daardoor minder of geen waterdruk, maar dat hebben de meesten vanwege het late uur niet gemerkt. Het euvel was rond half vier 's nachts opgelost. De straat was daarna een goed deel van de dag nog afgesloten voor herstelwerkzaamheden. ,,Een lastige situatie door verzakking en aanwezigheid van drempels", zegt een woordvoerder.

Portius was al lang en breed thuis toen de onheilstijding binnen kwam. ,,De brandweer wilde de deur forceren, maar dat vond ik een slecht idee. Ik woon in Almere, maar ben nooit zo snel naar Harderwijk gereden."

'Een rivier'

Bij restaurant 't Nonnetje is de waterstroom ook niet ongemerkt voorbij gegaan. ,,We wilden net afsluiten toen we ontdekten dat de straat een rivier was geworden", zegt sous-chef Merwin de Lange. ,,We hebben er met zijn allen een tijdje naar gekeken. Een avontuurlijk einde van onze dienst."

Dicky Bruinink kon er iets minder om lachen. Zij woont boven haar zuivelwinkeltje en werd ruw uit haar beginnende slaap gewekt door agenten die op haar deuren en ramen bonsden.