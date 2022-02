Overleden Harderwijkse visboer geëerd met metalen dolfijnenbeeld: ‘Dries stond altijd voor ons klaar’

Herinnerin­gen aan ras-Harderwie­ker Dries van den Berg: ‘Wanneer ik vis sta te roken, hoor ik zijn stem’

Dries van den Berg was palingroker, visverkoper en verhalenverteller. Maar bovenal was hij een Harderwieker in het hart en nieren. Deze week is het precies een jaar geleden dat de markante ondernemer op 64-jarige leeftijd overleed. ,,Mijn droom was om ooit met drie generaties in de zaak te staan. Maar dat gaat dus niet gebeuren, en dat doet best pijn.’’

29 januari