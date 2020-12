Paard in Harderwijk gewond na ‘vervelende streek’ met vuurwerk, eigenaar zoekt drie jonge daders

Of er sprake is van een moedwillige daad of dat de jonge daders het vuurwerk achteloos hebben afgestoken, durft Van der Boon niet te zeggen. ,,Het resultaat blijft hetzelfde: de paarden in het weiland zijn in blinde paniek gaan rondrennen, waarna mijn Wanette zichzelf flink verwondde. Het dier is zich bovendien rotgeschrokken en staat te trillen op haar benen, elke keer als ze in de verte een knal hoort.’’