‘Pak hem, pak hem!’ Politie zoekt naar dader mislukte tasjesroof in centrum Harderwijk

Asiel in Harderwijk opgelucht na gewonnen strijd tegen kattenziek­te: ‘Het was een gitzwarte periode’

21 augustus Dieropvangcentrum De Ark in Harderwijk is vrij van de kattenziekte die begin deze maand uitbrak. Dat meldt het bestuur nu er veertien dagen geen nieuw geval is geconstateerd. Het asiel zet daarmee een punt achter een ‘gitzwarte periode’ en roept dierenliefhebbers op om een kat te adopteren. ,,We zitten nu overvol.’’