Pakketje besteld per post? In Harderwijk ligt dat straks klaar in een feloranje automaat

Harderwijk is de vijfde stad van ons land waar PostNL automaten plaatsen voor pakketten en brieven. Het gaat om zeven feloranje automaten. PostNL speelt daarmee in op de sterk groeiende postpakketmarkt.

De vergunningen zijn verleend, maar de automaten worden waarschijnlijk pas in april geplaats: de postgigant moet nog wat praktische zaken regelen zoals het aanleggen van elektriciteit en internetaansluitingen.

Het gaat om een proef die inmiddels loopt in Almere, Tilburg, Breda en (sinds vorig jaar) Amersfoort. PostNL breidt het experiment nu uit naar Harderwijk omdat deze gemeente. Het bedrijf laat zich leiden door cijfers over verstuurde pakketjes en hoe vaak consumenten gebruik maken van de huidige afhaalplekken in winkels.

De zeven kasten waar 24 uur per dag pakjes in kunnen worden afgeleverd en worden opgehaald, komen met name te staan bij wijkwinkelcentra in de stad. De pakket- en briefautomaat is een feloranje kast van ongeveer 2 bij 2 meter met een brievenbus en een aantal kluisjes voor pakketten.

Zo werkt het

Als mensen online een pakket bestellen, kunnen ze straks thuis kiezen voor de optie ‘Ophalen op een PostNL-locatie’. Daarna kunnen ze de optie ‘bezorging in de Pakket- en briefautomaat’ selecteren. Via Track & Trace is het pakket online te volgen. Zodra het pakket in de automaat ligt, ontvangt de klant via sms en e-mail een unieke code. Hiermee kan binnen 72 uur het beveiligde kluisje geopend worden waarin het pakket ligt.