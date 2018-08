Palingboer vreest verkeerschaos na opening nieuw vispaleis in Harderwijk

,,Wel eens geprobeerd om tijdens de spits via een van de zijwegen de Lorentzstraat op te komen? Nauwelijks te doen; kost je dan makkelijk een kwartier. Kun je nagaan wat het gaat worden als er dagelijks zo'n vierhonderd auto's bij gaan komen. Chaos." Want dat is volgens Dries van den Berg het geval als straks zijn 'visbelevingswereld' aan de Stephensonstraat open gaat.

Zorgen

Hij is supertrots op zijn hagelnieuwe vispaleisje op industriegebied Lorentz, maar de verkeersafhandeling baart hem zorgen. En met hem het CDA. Die partij vreest dat er verkeersproblemen ontstaan als bezoekers met de auto de vishandel verlaten en vanuit de Stephensonstraat linksaf de Lorentzstraat op willen. Ook fietsers komen in de problemen, legt raadslid Ida Stoevelaar uit.

Rotonde

,,Vanuit beide richtingen zullen ze de drukke Lorentzstraat moeten oversteken en vervolgens rechtsaf slaan de Stephensonstraat in. Een paar meter voor het kruispunt houdt het fietspad in de Stephensonstraat aan beide zijden plotseling op. Op de weg terug geldt hetzelfde probleem", stelt ze in een brief aan het college. Viswinkeleigenaar Van den Berg denkt dat de oplossing ligt in een rotonde. ,,Of een aansluiting op de afrit van de N302, à la McDonald's aan de overzijde."

Doorstroming stagneert

Het college van burgemeester en wethouders erkent de problematiek, maar ziet de Lorentzstraat niet als hoofdschuldige. ,,Die weg heeft in principe voldoende capaciteit om het verkeer te kunnen afwikkelen", zegt een woordvoerder. ,,Bepalend is echter de verkeersafwikkeling met de N302. Wanneer deze onvoldoende is, stagneert de doorstroming op de gemeentelijke wegen. Het verbeteren van aansluitingen van de zijwegen op de Lorentzstraat, is dan slechts een deeloplossing van het probleem."

In gesprek met provincie