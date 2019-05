Parel van de Veluwe finisht op boulevard van Harderwijk

Het slavernij­ver­le­den van Harderwijk: burgemees­ter liet slaven brandmer­ken in Afrika

24 mei Het oude stadhuis op de Markt van Harderwijk gaat bijna weer open en daarmee komt ook het stadsbestuur van toen weer tot leven. Een verrassend inkijkje komt echter via het Stadsarchief van Amsterdam: Johan Bavius de Vries, ooit burgemeester van Harderwijk, kocht in Afrika slaven voor zijn koffieplantages in Suriname.