Parkeerterrein voor Dolfinarium krijgt giga-zonnecarport dat energie oplevert voor 575 huishoudens

‘Pasgeboren pijlstaart­rog­je is helaas overleden’, meldt Dolfinari­um Harderwijk

7 september Het pijlstaartrogje dat op 14 augustus in Dolfinarium Harderwijk werd geboren, is vannacht overleden. Dat meldt het Dolfinarium in een persbericht. ‘Het rogje heeft 3,5 week geleefd. Helaas was het jong niet voldoende sterk om te overleven’.