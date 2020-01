Parkvilla Harderwijk terug naar de tekentafel: ‘we beginnen helemaal opnieuw’

Boetes! Harderwijk opent nog dit voorjaar de jacht op lachgasge­brui­kers

8:20 Ongestoord een patroontje lachgas naar binnen werken in de open lucht zit er vanaf de lente waarschijnlijk niet meer in, in Harderwijk. Hoewel verkoop en gebruik van het hallucinaties opwekkende goedje (nog) niet verboden is, denkt de gemeente via het achterdeurtje van ‘hinder en overlast’ toch streng te kunnen optreden.