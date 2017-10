Partijbestuur teleurgesteld in draaiend GB-raadslid over koopzondagen Harderwijk

Raadslid Joop van der Veere van Gemeentebelang (GB) verraste donderdagavond vriend en vijand door in te stemmen met een motie van de PvdA om in december twee koopzondagen te houden in Harderwijk. Deze onverwachte draai is het bestuur van zijn partij in het verkeerde keelgat geschoten.