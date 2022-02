Partijen in Harderwijk kunnen overal opduiken voor de verkiezingen

In de aanloop naar de verkiezingen van half maart kunnen politieke partijen in Harderwijk en Hierden op vrijwel elke gewenste openbare plek een kraam neerzetten. Voor populaire locaties zoals de Markt, de Vuldersbrink en in de winkelcentra geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.