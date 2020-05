Pas op, autokrakers zijn weer actief

Autokrakers zijn weer actief in de regio. Langs de Groene Zoomweg in Harderwijk is weer een tekstkar geplaatst om mensen te waarschuwen.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de autokrakers nog niet hier gesignaleerd maar is er wel ‘beweging’ in het gebied tussen Zwolle, Utrecht en Lelystad. ,,De wijkagent wil de bewoners in Drielanden weer even op scherp zetten.’’

Op de fiets

Juist in die wijk werd in de afgelopen jaren meer als elders ingebroken in auto's. Om die reden worden in de wintermaanden camera's geplaatst bij de fietstunnels rond de wijk; de autokrakers blijken veelal op de fiets op lopend de wijk in te trekken om te kijken waar ze 's nachts hun slag kunnen slaan.